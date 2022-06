Alexa Bliss: “Mi piacerebbe partecipare al MITB Women’s Ladder Match, vorrei esserci” (Di sabato 11 giugno 2022) Alexa Bliss si è affermata come uno dei talenti femminili più popolari e richiesti del roster della WWE. Ha partecipato a molti momenti memorabili e il suo lavoro sul personaggio continua a risaltare. Ha anche grandi obiettivi per quest’anno. La Bliss è tornata in scena qualche settimana fa a Monday Night Raw e finora ha vinto tutti i suoi incontri in singolo. Alexa è stata anche la vincitrice del MITB Ladder Match femminile del 2018. Nella stessa serata, ha incassato il suo contratto su Nia Jax, vincendo il suo terzo titolo. Parlando con WWE Deutschland, la Bliss ha dichiarato di voler partecipare al MITB Women’s Ladder Match di quest’anno. Le sue ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 11 giugno 2022)si è affermata come uno dei talenti femminili più popolari e richiesti del roster della WWE. Ha partecipato a molti momenti memorabili e il suo lavoro sul personaggio continua a risaltare. Ha anche grandi obiettivi per quest’anno. Laè tornata in scena qualche settimana fa a Monday Night Raw e finora ha vinto tutti i suoi incontri in singolo.è stata anche la vincitrice delfemminile del 2018. Nella stessa serata, ha incassato il suo contratto su Nia Jax, vincendo il suo terzo titolo. Parlando con WWE Deutschland, laha dichiarato di voleraldi quest’anno. Le sue ...

