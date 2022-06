Verona, idea Cistana dovesse partire Casale: Cellino spara alto (Di venerdì 10 giugno 2022) Con l’arrivo di Marroccu parte anche il mercato del Verona: agli scaligeri piace Cistana dovesse partire Casale Con l’arrivo di Marroccu parte anche il mercato del Verona. Gli scaligeri hanno messo nel mirino il centrale del Brescia Cistana. dovesse partire Casale, direzione Lazio, i gialloblu andranno diretti sul difensore delle rondinelle. Cellino, però, spara alto e chiede 8 milioni. Il Verona per ora si sarebbe fermato a 4. Lo scrive L’Arena. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Con l’arrivo di Marroccu parte anche il mercato del: agli scaligeri piaceCon l’arrivo di Marroccu parte anche il mercato del. Gli scaligeri hanno messo nel mirino il centrale del Brescia, direzione Lazio, i gialloblu andranno diretti sul difensore delle rondinelle., però,e chiede 8 milioni. Ilper ora si sarebbe fermato a 4. Lo scrive L’Arena. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

SimoneAlliva : A Verona la #Lega manda lettere 'al capofamiglia' L'invito al voto per Federico Sboarina, primo cittadino uscente… - MonicaCirinna : Secondo @LegaSalvini a #Verona il “capofamiglia” decide il voto di moglie e figli/e: manifestazione evidente dell’i… - CalcioNews24 : Idea #Cistana per il #Verona ?? - sportli26181512 : Lazio, Simeone è un'idea per l'attacco. Le news di calciomercato: La società biancoceleste, alla ricerca di un atta… - mercanti_chiara : RT @SimoneAlliva: A Verona la #Lega manda lettere 'al capofamiglia' L'invito al voto per Federico Sboarina, primo cittadino uscente che vi… -