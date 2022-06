Ultime Notizie – Ucraina, Zelensky: “Nostre forze stanno tenendo duro a Severodonetsk” (Di venerdì 10 giugno 2022) Il presidente ucraino: “Città del Donbass, che gli occupanti ora considerano obiettivi chiave, stanno resistendo” Le forze ucraine stanno “tenendo duro” a Severodonetsk, città dell’Ucraina orientale dove si combatte strada per strada e la cui eventuale conquista da parte russa, secondo gli esperti militari, potrebbe determinare il destino della regione del Donbass. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo consueto messaggio notturno. Zelensky ha sottolineato che diverse “città del Donbass, che gli occupanti ora considerano obiettivi chiave, stanno resistendo” e ha aggiunto che le forze ucraine hanno fatto progressi nelle regioni di Zaporizhzhia e Kharkiv e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Il presidente ucraino: “Città del Donbass, che gli occupanti ora considerano obiettivi chiave,resistendo” Leucraine” a, città dell’orientale dove si combatte strada per strada e la cui eventuale conquista da parte russa, secondo gli esperti militari, potrebbe determinare il destino della regione del Donbass. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr, nel suo consueto messaggio notturno.ha sottolineato che diverse “città del Donbass, che gli occupanti ora considerano obiettivi chiave,resistendo” e ha aggiunto che leucraine hanno fatto progressi nelle regioni di Zaporizhzhia e Kharkiv e ...

Pubblicità

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - micheleficara : Leggi le ULTIME NOTIZIE di Assodigitale del 06/10/2022 - - dedonatisv : RT @ChiranAngelgela: Gabriela e Lidia sono solo le ultime delle 38 donne uccise nei primi 6 mesi dell'anno dagli uomini che dicevano di ama… -