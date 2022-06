Torino, Bremer piace al Bayern Monaco: le richieste non spaventano (Di venerdì 10 giugno 2022) Calciomercato Torino: su Bremer si sarebbe fiondato anche il Bayern Monaco che non sarebbe spaventato dalle alte richieste dei granata Il Torino si è ormai rassegnato al fatto che questa estate potrebbe perdere Gleison Bremer, miglior difensore dell’ultima Serie A e calciatore ambitissimo dai top club europei. E come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella corsa al brasiliano si sarebbe inserito ora anche il Bayern Monaco. Dopo l’addio di Sule, passato al Borussia Dortmund, i bavaresi sono rimasti con i soli Upamecano e Lucas Hernandez come centrali e devono quindi rimpolpare il reparto. E proprio per questo, i 50 milioni chiesti dal Torino per Bremer non sarebbero un grande problema. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Calciomercato: susi sarebbe fiondato anche ilche non sarebbe spaventato dalle altedei granata Ilsi è ormai rassegnato al fatto che questa estate potrebbe perdere Gleison, miglior difensore dell’ultima Serie A e calciatore ambitissimo dai top club europei. E come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella corsa al brasiliano si sarebbe inserito ora anche il. Dopo l’addio di Sule, passato al Borussia Dortmund, i bavaresi sono rimasti con i soli Upamecano e Lucas Hernandez come centrali e devono quindi rimpolpare il reparto. E proprio per questo, i 50 milioni chiesti dalpernon sarebbero un grande problema. ...

