**Salario minimo: Letta, 'ok entro fine legislatura, rinvio gravissimo errore'**

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "L'assenza di salario minimo decreta la morte delle imprese? Decreta la morte dei lavoratori che si ritrovano a lavorare con paghe non dignitose e non degne di un paese civile. Paghe da 3,4 euro non sono da Paese degno e intervenire con il salario minimo significa attuare l'art.1 della Costituzione. La direttiva Ue è un'ottima spinta, noi ci siamo e vorremmo diventasse legge prima della fine di questa legislatura. Non aspettiamo la prossima, sarebbe un gravissimo errore". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, da Lodi a sostegno del candidato sindaco Andrea Furegato.

