Referendum 12 giugno, Raffaele Sollecito: "Voterò, carcere preventivo è tortura" (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Riformare la giustizia e limitare la custodia cautelare che può trasformarsi in "tortura" per "estorcere un'ammissione di colpevolezza". Raffaele Sollecito, imputato nella morte di Meredith Kercher, la studentessa uccisa a Perugia la sera dell'1 novembre 2007, non ha dubbi sull'utilità di votare, domenica 12 giugno, per il Referendum sulla giustizia. Condannato a 25 anni per concorso in omicidio con Amanda Knox, assolto, di nuovo condannato per poi essere definitivamente assolto "per non aver commesso il fatto" dalla Corte di Cassazione nel 2014, Sollecito ha trascorso 4 anni in carcere prima di vedere riconosciuta la propria innocenza. Sette anni per un complesso e articolato iter giudiziario di cui continua a pagare il costo psicologico, sociale ed ...

