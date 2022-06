Perché i consumi sostenibili rimangono un lusso per pochi (Di venerdì 10 giugno 2022) «Tutti pazzi per le due ruote», titolava il Sole 24 Ore qualche giorno fa in occasione della Giornata mondiale della bicicletta del 3 giugno, aggiungendo che tra i motivi del ritrovato amore per i mezzi a pedali vi sono certamente le difficoltà di spostamento dovute alla pandemia, ma anche il bonus governativo del 2020 e le nuove piste e corsie ciclabili sorte in seguito allo stanziamento di fondi strutturali per la mobilità sostenibile. Insomma, citando testualmente, «un vento in poppa che, in prospettiva, sarà nuovamente alimentato dal caro carburante che inevitabilmente spingerà nuovi adepti a tornare a usare le due ruote per spostamenti a breve e medio raggio». Secondo un recente sondaggio Ipsos, la maggior parte degli adulti ritiene che la bicicletta ricopra un ruolo importante nella riduzione delle emissioni di Co2 (in media l’86%) e nella riduzione del traffico motorizzato ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 10 giugno 2022) «Tutti pazzi per le due ruote», titolava il Sole 24 Ore qualche giorno fa in occasione della Giornata mondiale della bicicletta del 3 giugno, aggiungendo che tra i motivi del ritrovato amore per i mezzi a pedali vi sono certamente le difficoltà di spostamento dovute alla pandemia, ma anche il bonus governativo del 2020 e le nuove piste e corsie ciclabili sorte in seguito allo stanziamento di fondi strutturali per la mobilità sostenibile. Insomma, citando testualmente, «un vento in poppa che, in prospettiva, sarà nuovamente alimentato dal caro carburante che inevitabilmente spingerà nuovi adepti a tornare a usare le due ruote per spostamenti a breve e medio raggio». Secondo un recente sondaggio Ipsos, la maggior parte degli adulti ritiene che la bicicletta ricopra un ruolo importante nella riduzione delle emissioni di Co2 (in media l’86%) e nella riduzione del traffico motorizzato ...

