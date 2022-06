Per i videogiochi basterà una smart tv? Difficile (Di venerdì 10 giugno 2022) La vera tv del futuro sarà quella a micro led, ipotizzano gli esperti del settore, ovvero un televisore la cui tecnologia dovrebbe consentire una luminosità anche superiori ai 10.000 nits. Avremo uno schermo molto più semplice tecnologicamente parlando rispetto a quelli di oggi, dal momento che avrà al suo interno una gamma di led microscopici. L’utopia della tv come “smart box” Intanto dobbiamo vedere se la tv del futuro sarà quella unica “scatola nera” che contiene tutto. Un sogno che arriva dai decenni scorsi, a ogni cambio di paradigma in ambito tecnologico arriva una soluzione che potrebbe far pensare che – come per lo smartphone in mobilità – si sia pronti a un oggetto per ogni esigenza casalinga o quasi. Stavolta tocca al mondo dei videogiochi. Ci ha provato Google con Stadia a provare a ‘semplificare’ la vita dei ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 giugno 2022) La vera tv del futuro sarà quella a micro led, ipotizzano gli esperti del settore, ovvero un televisore la cui tecnologia dovrebbe consentire una luminosità anche superiori ai 10.000 nits. Avremo uno schermo molto più semplice tecnologicamente parlando rispetto a quelli di oggi, dal momento che avrà al suo interno una gamma di led microscopici. L’utopia della tv come “box” Intanto dobbiamo vedere se la tv del futuro sarà quella unica “scatola nera” che contiene tutto. Un sogno che arriva dai decenni scorsi, a ogni cambio di paradigma in ambito tecnologico arriva una soluzione che potrebbe far pensare che – come per lophone in mobilità – si sia pronti a un oggetto per ogni esigenza casalinga o quasi. Stavolta tocca al mondo dei. Ci ha provato Google con Stadia a provare a ‘semplificare’ la vita dei ...

