Pena di morte, la Malesia verso l'abolizione: 'Non sarà più obbligatoria per i reati di droga' (Di venerdì 10 giugno 2022) La Malesia è pronta ad abolire la Pena di morte, almeno per gran parte dei reati per cui è prevista. Il ministero della Giustizia ha annunciato che il governo rivedrà le leggi del Codice Penale che ... Leggi su globalist (Di venerdì 10 giugno 2022) Laè pronta ad abolire ladi, almeno per gran parte deiper cui è prevista. Il ministero della Giustizia ha annunciato che il governo rivedrà le leggi del Codicele che ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | I filorussi condannano a morte i due mercenari britannici. Pena capitale anche per il marocchino. Combatt… - _Nico_Piro_ : Preliminare cioè la qualificazione dello status dei prigionieri (mercenari? Combattenti regolari?). Aggiungo poi ch… - Rosabianca123 : RT @Emilystellaemi2: 18 MESI, MASSIMO DELLA PENA, LA MORTE DI PILU'. TROPPO POCO, SE PENSIAMO, CHE NON ANDRÀ IN GALERA. - My_Salute : Pena di morte, impelialismo, terrore e sete di potere. Ecco la Russia in 2 minuti. -