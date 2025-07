Il Napoli non molla Lookman e prepara una super offerta

Il Napoli non si ferma e sogna in grande: dopo aver già messo nel mirino Lookman, la società partenopea sta elaborando una super offerta per assicurarsi le sue qualità. L’obiettivo è rinforzare il reparto offensivo di mister Antonio Conte e mantenere alta la competitività in campionato. La corsa al talento nigeriano si infittisce, e i tifosi azzurri attendono con trepidazione gli sviluppi di questa dinamica trattativa.

I partenopei preparano l'assalto all'esterno nigeriano. Continua il lavoro della dirigenza partenopea per rinforzare il reparto avanzato di mister Antonio Conte.

Delusione ma niente drammi, Napoli non molla - Dopo la delusione di Napoli-Genoa, la città resta salda e ottimista. Niente drammi per i tifosi, che continuano a credere nelle potenzialità della squadra e nel talento di Antonio Conte.

Il Napoli non molla Lookman, le condizioni per tingersi d’azzurro - La cessione di Osimhen al Galatasaray potrebbe sbloccare il mercato del Napoli con l’arrivo di Lucca e Lookman. internapoli.it scrive