Esce di casa e scompare | si cerca da giorni il 17enne Luca Berlese nel Trevigiano

Da giorni, il mistero avvolge la scomparsa di Luca Berlese, il 17enne di Istrana che ha lasciato casa senza più tornare. Le ricerche, estese su tutto il Trevigiano, sono ancora in corso, nel tentativo di ritrovare il giovane prima che il tempo possa complicare ulteriormente la situazione. La sua scomparsa ha scosso l’intera comunità, che spera in un lieto ritorno e in una svolta nelle indagini.

Dal 9 luglio sono in corso le ricerche di Luca Berlese, il 17enne scomparso a Istrana, vicino Treviso. Il ragazzo sarebbe uscito di casa per non fare più ritorno.

