Tony Hawk’s Pro Skater 3 e 4 tornano a rivivere in una nuova veste, portando l’esperienza di skating a un livello superiore. Dopo il successo di 1+2, le aspettative sono alte: riusciranno queste nuove rivisitazioni a conquistare ancora una volta fan e neofiti? Scopriamo insieme come il leggendario mondo di Tony Hawk si rinnova e si prepara a sfidare anche i più esperti, lasciandoci con la voglia di salire in sella e volare sull’asfalto.

Sono passati ormai cinque anni dalla nostra recensione di Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, pacchetto unico che riporta con nuove vesti i primi due titoli della saga di videogiochi sullo skateboard più famosa al mondo. Un intervento premiato dalla critica e dal pubblico, dai fan di vecchia guardia e anche dai nuovi giocatori. Activision e Iron Galaxy hanno ben pensato di continuare questa serie di interventi rivisitando i due capitoli successivi, offrendo un nuovo viaggio nel passato. Mentre EA continua a sviluppare il nuovo Skate e gli amanti di questo sport si divertono tra Skater XL e Session, il team che ha lavorato anche su Spyro: Reignited Trilogy e Uncharted: Legacy of Thieves Collection per PC torna alla carica occupandosi di questo lavoro per conto di Activision. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, la recensione

