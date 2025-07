Carceri La Russa | Sul sovraffollamento serve un cambio di passo senza dimenticare il valore assoluto della certezza della pena

Il sovraffollamento delle carceri italiane richiede un cambio di passo deciso, capace di coniugare umanità e sicurezza. Ignazio La Russa invita tutte le forze politiche a un confronto aperto e costruttivo, riconoscendo l'importanza della certezza della pena mentre si cercando soluzioni efficaci e sostenibili. Solo attraverso un dialogo franco potremo affrontare questa emergenza, garantendo giustizia e dignità a tutti.

Un appello a tutte le forze politiche affinché affrontino in «un confronto aperto e costruttivo» la questione del sovraffollamento delle carceri, «pur senza dimenticare il valore assoluto della certezza della pena ». A lanciarlo è stato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un messaggio inviato alla presidente dell’Associazione “Nessuno tocchi Caino”, Rita Bernardini, in occasione dell’incontro “Laboratorio Spes contra spem”, organizzato a Rebibbia. L’appello di La Russa per un «cambio di passo» sul sovraffollamento delle carceri. «Le sofferenze e le difficoltà legate al sovraffollamento degli istituti di pena rappresentano emergenze di fronte alle quali occorre un convinto cambio di passo», ha avvertito La Russa, sottolineando che «la dignità della persone che formano la comunità negli istituti di pena è una necessità, anzi un obbligo». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it