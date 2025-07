PChigi non ha senso innescare uno scontro commerciale Usa-Ue

Palazzo Chigi ribadisce l'importanza di mantenere un dialogo costruttivo tra USA e UE, sottolineando come uno scontro commerciale non sia nel migliore interesse di nessuno. Con fiducia nella buona volontà di tutte le parti, si auspica che si possa raggiungere un accordo equo capace di rafforzare l'Occidente nel suo complesso. In un momento così delicato, il dialogo rimane la strada più saggia per il futuro.

"Confidiamo nella buona volontà di tutti gli attori in campo per arrivare a un accordo equo, che possa rafforzare l' Occidente nel suo complesso, atteso che - particolarmente nello scenario attuale - non avrebbe alcun senso innescare uno scontro commerciale tra le due sponde dell'Atlantico". Lo afferma una nota di Palazzo Chigi, dopo l'annuncio del presidente degli Usa Donald Trump di dazi al 30% contro l'Ue, in cui si sottolinea che "il governo italiano continua a seguire con grande attenzione lo sviluppo dei negoziati in corso tra Unione Europea e Stati Uniti, sostenendo pienamente gli sforzi della Commissione Europea che verranno intensificati ulteriormente nei prossimi giorni".

