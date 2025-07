LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | Razgatlioglu scappa via dopo 5 giri Bulega insegue

Vivi l'adrenalina del Gran Bretagna 2025 del Superbike GP, la gara più emozionante dell'anno! Razgatlioglu lascia il segno con un sorpasso spettacolare, mentre Bulega e gli altri protagonisti si sfidano intensamente per ogni punto. Segui in tempo reale gli aggiornamenti, i duelli e le sorprese che rendono questa corsa unica. Non perdere neanche un istante: clicca qui per aggiornare la diretta live e immergerti nell'emozione di questa spettacolare competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1023 Arriva il sorpasso di Danilo Petrucci su Andrea Locatelli nella sfida per l’ultimo gradino del podio provvisorio. 1023 Altra spallata da 1’26.706 per Razgatlioglu, che porta il suo gap su Bulega ad oltre 4 secondi e mezzo. 923 Bel duello italiano tra Locatelli e Petrucci per la terza posizione. 923 Ben 8 dunque i protagonisti della gara usciti di scena nella prima metà della competizione. 823 Bulega continua a viaggiare con giri da 1’27 basso, mentre Razgatlioglu scandisce il passo sull’1’26 alto. 823 Fuori anche Bassani e Lecuona. La Bimota termina la gara senza portare piloti all’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Razgatlioglu scappa via dopo 5 giri, Bulega insegue

