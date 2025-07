Migranti in mare alla vista della motovedetta tunisina in 27 salvati dalla guardia costiera

In un’odissea tra speranza e timore, 27 migranti sono stati salvati dalla guardia costiera tunisina dopo aver tentato di sfuggire all’arresto e alla retata. Loro, insieme a molti altri, cercano una svolta nel loro difficile viaggio verso la libertà. Le storie di chi affronta il mare sono un monito sulla forza del desiderio di un futuro migliore; ma cosa si cela dietro queste tragiche rotte?

Si sono lanciati in acqua per non tornare in Nordafrica. Nel barcone partito da Sfax erano in 63, per un giorno e mezzo sono stati alla deriva senza benzina. Chi è rimasto a bordo è stato riportato in Tunisia. A Lampedusa oggi sbarcate altre 209 persone salvate dalla guardia di. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Migranti in mare alla vista della motovedetta tunisina, in 27 salvati dalla guardia costiera

In questa notizia si parla di: guardia - migranti - mare - vista

Incriminata la Guardia costiera greca per il naufragio del peschereccio Adriana, costato la vita a centinaia di migranti - Diciassette membri della Guardia costiera greca sono stati incriminati per il naufragio del peschereccio Adriana, avvenuto nel giugno 2023 e costato la vita a centinaia di migranti.

La loro suite a Taormina vanta una vista panoramica sul mare e sul Teatro Antico, vasca idromassaggio privata e costa 18.000 euro a notte Vai su Facebook

La Mare Jonio disobbedisce alla Guardia costiera: altri 20 giorni di stop; Cosa può succedere se la Libia coordinerà per davvero i salvataggi in mare; Una sentenza potrebbe cambiare la politica sulle frontiere in Ue.

“Siamo partiti in 63, sbarcati solo 27”: migranti soccorsi a Lampedusa raccontano il viaggio in mare - Un gruppo di 63 persone migranti sarebbe partito dalla Tunisia quattro giorni fa; ieri sera, a Lampedusa ne sono arrivate solamente 27 ... Riporta fanpage.it

Migranti, nuovo sbarco a Lampedusa: "Siamo 27, ma partiti in 63" - L'imbarcazione si sarebbe fermata in acque internazionali per un giorno e mezzo, senza benzina e quelli che sapevano nuotare sono arrivati a nuoto all'imbarcazione della guardia costiera italiana ... Come scrive msn.com