Club inner wheel Agrigento cerimonia di passaggio della Campana | Patrizia Di Giovanni nuovo presidente

Un momento di grande emozione e continuità per il club Inner Wheel Agrigento, che si è riunito per il tradizionale passaggio della campana. La cerimonia ha segnato il passaggio simbolico del collare dalla presidente uscente Lea Provenzani Ceserani alla neo-presidente Patrizia Vitellaro Di Giovanni, in un'atmosfera di calore e collaborazione. Tra applausi e sorrisi, il club si prepara a un nuovo entusiasmante capitolo, rafforzando il proprio impegno sociale e comunitario...

"Passaggio della campana" del club Inner wheel Agrigento: il "collare" è passato dalla presidente uscente Lea Provenzani Ceserani alla nuova presidente Patrizia Vitellaro Di Giovanni, alla presenza di numerose socie e ospiti. All’appuntamento hanno preso parte anche le autorità distrettuali. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

