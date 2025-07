Morbidelli cade al Sachsenring Severa contusione alla clavicola | in ospedale per ulteriori esami

Un brutto incidente al Sachsenring mette in allarme gli appassionati di MotoGP: Morbidelli, finito fuori pista ad alta velocità mentre occupava il secondo posto nella Sprint, ha riportato una severa contusione alla clavicola ed è ora ricoverato in ospedale per ulteriori accertamenti. La sua pronta ripresa sarà fondamentale per il prosieguo della stagione, ma intanto l’incidente solleva preoccupazioni sulla sicurezza in gara.

Il pilota della VR46 Ducati è finito fuori pista ad alta velocità nei primi giri della Sprint, mentre era secondo.

Morbidelli cade al Sachsenring e rotola nella ghiaia. Portato al centro medico, si temono fratture - Un incidente spettacolare scuote il Sachsenring: Morbidelli, protagonista della VR46 Ducati, cade rovinosamente e rotola nella ghiaia durante i primi giri della Sprint, mentre occupava una sorprendente seconda posizione.

