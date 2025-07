MotoGp Sachsenring Bezzecchi si deve arrendere all' ultimo giro a Marc Marquez | la Sprint è d' argento

Motogp Sachsenring: un duello emozionante tra Bezzecchi e Marquez che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso. Dopo aver dominato quasi tutta la corsa, con 14 dei 15 giri in testa, Marco Bezzecchi si è visto sfuggire la vittoria all’ultimo giro, travolto dall’uragano spagnolo. La gara si è trasformata in un epico scontro sotto la pioggia, dimostrando ancora una volta che nel Motogp nulla è deciso fino al traguardo.

In questa notizia si parla di: sachsenring - bezzecchi - marc - marquez

Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gp di Germania classe MotoGp, disputata al Sachsenring. Secondo è giunto Marco Bezzecchi, su Aprilia, e terzo Fabio Quartararo, con la Yamaha.

Pole di Marc Marquez al Sachsenring: bene Bezzecchi, male Bagnaia, brutta caduta di Vinales

