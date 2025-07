Samantha rapita a 1 anno e mezzo Stuart lanciava feci per difendere i suoi simili Bullet urlava e scuoteva le sbarre della gabbia Le storie degli scimpanzé sopravvissuti ai test nei laboratori ora finalmente liberi

Ogni storia di sopravvivenza degli scimpanzé nel Rifugio Second Chance è un potente richiamo alla speranza e alla resilienza. Questi esseri straordinari, vittime di esperimenti crudeli, ora trovano pace e dignità tra le acque tranquille delle isole liberiane. In vista della Giornata Mondiale dello Scimpanzé, celebriamo il loro coraggio e l’importanza di proteggere questi meravigliosi primati. È il momento di agire e fare la differenza.

I loro volti sono solcati dal tempo e dalle cicatrici, fisiche e psicologiche, di una vita che non avrebbero mai dovuto vivere. Sono gli ospiti più anziani del Rifugio Second Chance, un santuario unico in Africa, situato su un gruppo di isole fluviali in Liberia, che si prende cura di 61 scimpanzé sopravvissuti a decenni di esperimenti invasivi in un laboratorio di ricerca. In vista della Giornata Mondiale dello Scimpanzé, che si celebra il 14 luglio, l’organizzazione animalista Humane World for Animals (precedentemente nota come Humane Society International) ha deciso di pubblicare le loro toccanti fotografie, accompagnate dagli strazianti dettagli tratti dai vecchi dossier di laboratorio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it