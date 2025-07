Temptation Island palinsesto stravolto | cosa cambia quando va in onda

Temptation Island 2025 conquista ancora il pubblico, ma questa stagione porta con sé una grande novità: il palinsesto è stato completamente rivoluzionato. Cosa cambia quando va in onda? Il nuovo orario e le sorprese nelle puntate rendono ogni episodio ancora più coinvolgente, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori. Un equilibrio perfetto tra innovazione e tradizione, che promette di regalare emozioni intense e colpi di scena.

Un trionfo, Temptation Island 2025. Un successo clamoroso, inarrestabile. La seconda puntata, andata in onda giovedì 10 luglio, ha incollato davanti allo schermo ben 3.697.000 spettatori, sfiorando il 30% di share. Numeri da capogiro che confermano il programma come il più seguito di questa stagione televisiva e uno dei fiori all’occhiello di Canale 5. A rendere la trasmissione così avvincente è senza dubbio il mix ben riuscito di ingredienti: le sette coppie protagoniste, che hanno accettato la sfida di mettersi in discussione mostrando il lato più fragile della loro relazione; i single — tentatori e tentatrici affascinanti — che alimentano la tensione emotiva, e una narrazione che, pur evitando contenuti troppo espliciti, riesce a mantenere alta la suspense con colpi di scena inaspettati e momenti sorprendenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Temptation Island, palinsesto stravolto: cosa cambia, quando va in onda

