Tragico incidente in Puglia | scontro auto-ambulanza il mezzo di soccorso va a fuoco Un morto e 5 feriti

Un drammatico incidente in Puglia scuote la provincia: uno scontro tra auto e ambulanza si è concluso con un bilancio tragico, una vittima e cinque feriti, uno dei quali in condizioni gravissime. Il veicolo di soccorso è andato completamente a fuoco, lasciando sgomento e domande su quanto accaduto. La comunità è in stato di shock mentre le forze dell’ordine indagano sulle cause di questa tragedia.

Scontro tra un'auto e un'ambulanza in Puglia e un bilancio drammatico: un morto e 5 feriti, di cui uno in gravi condizioni. Il tragico incidente è avvenuto poca fa lungo la provinciale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Tragico incidente in Puglia: scontro auto-ambulanza, il mezzo di soccorso va a fuoco. Un morto e 5 feriti

In questa notizia si parla di: tragico - incidente - puglia - scontro

Tragico incidente in moto: Francesco Cardillo è morto a soli 19 anni - Un tragico destino ha colpito Francesco Giuliano Cardillo, un giovane di soli 19 anni, che ha perso la vita in un grave incidente in moto a Camignone di Passirano.

TRAGICO INCIDENTE STRADALE STAMATTINA CON 2 PERSONE DECEDUTE Una tragica prima domenica di Luglio con i vacanzieri della bella stagione e con il traffico che aumenta sempre di più in questi giorni su tutte le strade della Basilicata Vai su Facebook

Tragico incidente in Puglia: terribile scontro tra camion e auto sulla Statale, morti due giovani; Tragico incidente sulla provinciale tra Andria e Canosa di Puglia: due morti e quattro feriti, auto in fiamme; Tragedia nel Barese, scontro tra Tir e auto: morti due giovanissimi.

Scontro tra un'auto e un'ambulanza tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo: un morto e 5 feriti - Rai ed i suoi 918 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Lo riporta rainews.it

Scontro auto-ambulanza nel Foggiano, un morto e 5 feriti - È di un morto e cinque feriti, uno in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente avvenuto poco fa sula provinciale 58 che da Manfredonia porta a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. Riporta ansa.it