Pomarance gravi irregolarità nei tagli boschivi | multate tre persone

A Pomarance, un controllo dei Carabinieri Forestale ha portato alla scoperta di gravi irregolarità nei tagli boschivi in località Cortini. Tre persone sono state multate per un totale di 1.404 euro a causa di sei violazioni amministrative che mettono in evidenza l'importanza di una gestione sostenibile delle risorse naturali. Questi eventi sottolineano come la tutela dell'ambiente richieda vigilanza continua e rispetto delle normative vigenti.

Il Nucleo Carabinieri Forestale di Pomarance ha rilevato sei violazioni amministrative, per un importo complessivo di 1.404 euro, a carico di tre soggetti ritenuti responsabili di illeciti nell'ambito di un'utilizzazione boschiva in località Cortini. Il controllo, effettuato lo scorso 7 luglio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: pomarance - gravi - irregolarità - tagli

Pomarance, gravi irregolarità nei tagli boschivi: multate tre persone.