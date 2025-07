Ventimiglia paura per un bimbo scomparso | disperso dopo l’uscita dal campeggio nella zona di Latte - Anche squadre di sommozzatori per la ricerca

Una tranquilla giornata si trasforma in un incubo a Ventimiglia, dove un bambino scomparso dopo l’uscita dal campeggio nella zona di Latte ha scatenato una vasta operazione di ricerca. Squadre di sommozzatori e forze dell’ordine lavorano incessantemente per ritrovare il piccolo, che potrebbe essersi allontanato volontariamente o essersi smarrito tra i boschi o lungo la costa. La speranza di riabbracciarlo resta viva, ma le ore sono cruciali.

Si ipotizza che il piccolo si sia allontanato di proposito per poi smarrirsi nei boschi o in prossimità della costa. Le ricerche continuano senza sosta.

Bambino scomparso a #Ventimiglia: Ricerche in corso del piccolo Alain anche con i droni. Si è allontanato ieri sera da un campeggio nella zona di Latte, dove era in vacanza con i genitori. Indossa una maglietta bianca e pantaloncini verdi.

Ore di apprensione a Ventimiglia, in provincia di Imperia, dove dalla serata di venerdì 11 luglio si sono perse le tracce di Alain Barnard Ganao, un bambino di appena cinque anni.

Scomparso bimbo di 5 anni a Ventimiglia, si è allontanato dal campeggio mentre il papà montava la tenda - Impegnati anche droni, elicotteri e unità cinofile, ma del piccolo Alain Bernard Ganaos nessuna traccia