Scena muta agli orali i prof influencer agli studenti | Siate coraggiosi non scappate

Gli influencer scendono in campo contro la scena muta agli orali, invitando gli studenti a essere coraggiosi e non arrendersi alla paura. Dopo i tre casi clamorosi, il dibattito si infiamma: studenti in protesta, immaturi o semplicemente stanchi di un sistema che li mette alla prova? È ora di cambiare prospettiva e affrontare con maturità le sfide dell’esame. Non lasciate che la paura vi blocchi: siate protagonisti del vostro futuro.

Continuano polemiche e prese di posizioni sulla moda della scena muta agli orali della maturità , dopo i tre casi clamorosi. Studenti che si dichiarano incompresi e vessati dai professori ‘cattivi’ e si presentano al colloquio senza proferire parola. Si ammutinano, come il Bounty, per protesta dopo avere la matematica certezza di essere comunque promossi, grazie ai crediti ottenuti con gli scritti. Immaturi, gli influencer all’attacco: non scappate. “Sono sicuro che dietro quel silenzio ci sia un disagio, che vogliate dire qualcosa ai professori. È bellissimo voler far sentire la propria voce, ma la protesta va fatta in un’altra maniera”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Scena muta agli orali, i prof influencer agli studenti: “Siate coraggiosi, non scappate”

In questa notizia si parla di: agli - scena - muta - orali

WTA Roma 2025, Grant e Pigato escono di scena in doppio agli ottavi contro Eala e Gauff - Negli ottavi di finale del doppio femminile agli Internazionali d’Italia 2025, le azzurre Tyra Caterina Grant e Lisa Pigato si devono arrendere alla coppia formata da Alex Eala e Coco Gauff.

Dice (con un filo di bava alla bocca e mulinando l’indice accusatore): è inaccettabile fare scena muta agli orali, doveva essere bocciato! E anche qui male: la regola ti dice che gli bastava il voto degli scritti? Non piace? Cambiala. Vai su X

Registrati alcuni casi di studenti che hanno fatto scena muta agli esami di Maturità . Il ministro Valditara ha dichiarato che chi lo farà intenzionalmente sarà bocciato, quando sarà in vigore la nuova riforma. Vai su Facebook

Scena muta alla Maturità , lo studente a Valditara: “Sono senza parole, la sua è una risposta violenta, sono dispiaciuto”; Fa scena muta all’orale di Maturità , la commissione d'esame gli scrive una lettera: «Una furbata. Se sei contro il sistema, allora rinuncia al diploma; Maturità , scena muta agli orali? Ecco la lezione di Billie Joe Armstrong.

Maturità 2025, fa scena muta all'orale (ma viene promosso lo stesso). Gianmaria: «Vi dimostro che il meccanismo di valutazione è una sciocchezza» - Ha fatto scena muta alla maturità per protesta, ma non ha rischiato la bocciatura (forte dei crediti accumulati negli anni precedenti e dei buoni risultati agli esami scritti). Segnala ilmessaggero.it

Maturità 2025, fa scena muta (per protesta) ma viene promosso lo stesso: «Il meccanismo di valutazione è una sciocchezza» - Ha fatto scena muta alla maturità per protesta, ma non ha rischiato la bocciatura (forte dei crediti accumulati negli anni precedenti e dei buoni risultati agli esami scritti). Secondo msn.com