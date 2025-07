Berlino e Rave The Planet | ballare per la pace la techno unisce le generazioni

Il 12 luglio, Berlino si trasformerà nella capitale mondiale della techno e della pace, con Rave The Planet, una celebrazione che unisce generazioni attraverso il ritmo universale della musica. Nato dall'eredità della storica Love Parade del 1989, questo evento rappresenta molto più di un festival: è un inno alla libertà, all’amore e alla rivoluzione culturale. Unisciti a questa grande festa e vivi la magia di un sogno che continua a far ballare il mondo.

Il 12 luglio Berlino tornerà a pulsare al ritmo della techno, trasformandosi per un giorno in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto. Rave The Planet non è solo un festival: è l’eredità viva di un sogno nato nel 1989, quando un manipolo di sognatori decise di ballare per amore, libertà e rivoluzione. Oggi, a distanza di decenni, quello spirito ritorna con più forza che mai. Love Parade, dove tutto cominciò. La prima Love Parade si tenne il 1° luglio 1989, pochi mesi prima della caduta del Muro. Circa 150 persone si radunarono sul Kurfürstendamm per una manifestazione pacifica e politica — ma danzante — sulle note dell’Acid House, la colonna sonora dell’allora nascente scena elettronica europea. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Berlino e Rave The Planet: ballare per la pace, la techno unisce le generazioni

