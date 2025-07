Dazi Schlein spinge Meloni ad agire | Trump va colpito dove fa più male

In un contesto di tensioni internazionali e sfide economiche, Elly Schlein si fa portavoce di un’agenda audace per l’Italia. Sul palco romano, l’ex astro nascente del Pd traccia le sue strategie: tassare le Big Tech per contenere Trump e prevenire guerre commerciali, rafforzare il sostegno alle imprese e alle famiglie italiane in crisi. È il momento di agire: ecco cosa avrebbe fatto, e cosa può fare, se fosse a Palazzo Chigi.

L'ex astro nascente del Pd sfrutta il palco romano per descrivere quali sarebbero i suoi passi se seduta a Palazzo Chigi vi fosse stata lei: una nuova tassa per le Big Tech che affossi il presidente Usa ed eviti una guerra commerciale; sostegni forti, e soprattutto nuovi, per aiutare le industrie e le famiglie italiane in questo periodo di crisi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi, Schlein spinge Meloni ad agire: “Trump va colpito dove fa più male”

Schlein: dazi al 30% sarebbero devastanti per economia, Meloni parli

