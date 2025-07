La meraviglia di far rinascere le parole ci invita a scoprire il nostro passato e la nostra identità. Ascoltarlo incanta, perché conoscere l’origine delle parole ci permette di comprendere chi siamo e da dove veniamo. Quante volte usiamo un vocabolo senza coglierne appieno il significato originario? Marco Ballarè, appassionato di etimologia, ha creato nel 2021 @marco.dixit, un luogo dove le parole tornano a raccontarci le loro storie. Un esempio? “Quando fa davvero...”

Ascoltarlo incanta. Perché scoprire l’origine delle parole è capire chi siamo, da dove venivano. A chi non capita di usare un vocabolo ma di non coglierne fino in fondo il suo significato primordiale, la sua genesi? Marco Ballarè, da sempre appassionato di etimologia, nel 2021 ha aperto su Instagram il profilo @marco.dixit, dove racconta storie e aneddoti sull’origine di parole e modi di dire della lingua italiana. Un esempio? “Quando fa davvero tanto caldo si parla di caldo torrido”, spiega. L’aggettivo torrido significa “secco, bruciato”. Torrido è la parola giusta per definire un caldo che sembra bruciarci, appunto. 🔗 Leggi su Lanazione.it