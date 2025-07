Garlasco cos’hanno deciso dopo la scoperta sul terzo DNA

Dopo quasi vent’anni, il caso Chiara Poggi si riaccende con una scoperta sorprendente: un nuovo frammento di DNA maschile nella bocca della vittima, emerso dagli ultimi esami. Questo dettaglio inedito rischia di rivoluzionare le certezze finora consolidate, aprendo uno scenario ricco di interrogativi e possibili svolte sorprendenti. La verità potrebbe essere più vicina di quanto si pensi, e le indagini continuano a svelare misteri ancora irrisolti.

C'è un nuovo elemento che rischia di rimettere in discussione tutto ciò che sembrava già scritto sull'omicidio di Chiara Poggi. Un dettaglio inquietante, emerso a distanza di quasi due decenni, e che ha riacceso dubbi, ipotesi e speranze di verità. Un frammento di Dna maschile nella bocca della vittima, rinvenuto durante gli esami sul tampone orale effettuato nel corso dell'autopsia, è ora al centro delle nuove analisi tecniche ordinate dalla gip di Pavia. E quel Dna, che non appartiene né ad Alberto Stasi né ad Andrea Sempio, potrebbe cambiare tutto. Due Dna maschili: uno noto, uno sconosciuto.