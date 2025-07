Fabio Fazio fa saltare il contratto in Rai di Mara Venier?

Il mondo della tv italiana è in fermento: Fabio Fazio mette a rischio il futuro di Mara Venier in Rai, con un colpo di scena che potrebbe cambiare tutto. La conduttrice di Domenica In si trova di fronte a una decisione cruciale, tra rinnovo e nuove opportunità. La questione si fa incandescente, lasciando il pubblico attento alle prossime mosse: il destino di Mara sarà segnato da questa singolare sfida tra emittenti?

Mara Venier rischia il posto in Rai. Tutta "colpa" di Fabio Fazio. Il contratto della conduttrice di Domenica In scadrebbe il prossimo anno. Nel frattempo, però, è spuntata la possibilità che faccia presenza fissa nel programma Che tempo che fa sul Nove, ossia la concorrenza. "Prende forma - si legge su Fanpage.it - la concreta possibilità, alquanto clamorosa viste le tempistiche, per la quale Venier possa scegliere di andare a Che Tempo Che Fa, spinta dal suo nuovo agente che è lo stesso, storico, di Fabio Fazio, non rinnovando l’accordo con la Rai". Qualora la conduttrice scegliesse di partecipare esclusivamente a Che tempo che fa rinunciando al rinnovo con la Rai, dovrebbe necessariamente lasciare la conduzione di Domenica In al solo Gabriele Corsi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Fabio Fazio fa saltare il contratto in Rai di Mara Venier?

Il suo contratto con la Rai non consente questo tipo di collaborazione fissa", sottolinea una fonte ben informata sulla situazione. Nelle ultime settimane si è molto parlato di un possibile cambio di rotta per Mara Venier all'interno di Viale Mazzini. Sebbene sia gi

