evento imperdibile per gli appassionati di cinema, un’occasione unica per scoprire il talento italiano e celebrare le eccellenze che rendono il nostro cinema un punto di riferimento internazionale. La XXVI edizione del Premio Cinearti “La Chioma di Berenice” promette emozioni, sorpresa e prestigio, lasciandoci con la certezza che il futuro del cinema italiano è nelle mani di autentici Maestri. Un appuntamento da non perdere per chi ama il grande schermo.

Torna a Roma il Premio Internazionale Cinearti “La Chioma di Berenice”, giunto alla XXVI edizione, l’evento ideato da CNA per valorizzare le eccellenze artistiche e artigianali del cinema italiano. La cerimonia si terrà il 14 luglio 2025 alla Casa del Cinema di Villa Borghese, con ospiti d’eccezione, una giuria d’altissimo livello e riconoscimenti a professionisti che operano dietro le quinte delle produzioni cinematografiche e televisive. Un premio che celebra le professioni del cinema. Nato nel 1998 per iniziativa della CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato, il Premio “La Chioma di Berenice” si distingue per mettere in luce quei mestieri fondamentali – come costumisti, truccatori, scenografi, tecnici – spesso trascurati dai grandi premi ma decisivi per il successo di film e serie TV. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Premio Internazionale Cinearti “La Chioma di Berenice” 2025: il meglio del cinema italiano premiato a Roma

