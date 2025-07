Trump annuncia dazi al 30% per la Ue | Von der Leyen | Sconvolgente pronte le contromisure ma lavoriamo a un accordo

L'annuncio di Donald Trump di imporre dazi al 30% sulla UE scuote i mercati e mette in allerta le istituzioni europee. Von der Leyen si prepara a rispondere con contromisure, ma l'obiettivo resta un accordo diplomatico. Mentre la Casa Bianca minaccia di aumentare le tariffe in caso di ritorsioni, gli Stati Uniti registrano un surplus commerciale oltre i 100 miliardi di dollari. La sfida è aperta: il mondo guarda alle prossime mosse per evitare una escalation rischiosa.

Schlein: "Ci aspettiamo una presa di posizione netta e forte del governo e di Meloni". Intanto però la Casa Bianca minaccia di raddoppiare le tariffe in caso di ritorsioni. Surplus oltre i 100 miliardi per gli Usa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump annuncia dazi al 30% per la Ue | Von der Leyen: "Sconvolgente, pronte le contromisure ma lavoriamo a un accordo"

In questa notizia si parla di: trump - annuncia - dazi - leyen

Ucraina, Zelensky apre al vertice in Turchia con Putin e Trump annuncia che… - In un momento cruciale per la guerra tra Ucraina e Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un vertice in Turchia con Vladimir Putin e Donald Trump.

Trump annuncia dazi del 50% sul rame e al Brasile: il governo Lula gli "restituisce" la lettera | Von der Leyen: "La priorità Ue è stabilizzare le relazioni con gli Usa" #trump #dazi #musk #10luglio https://tgcom24.mediaset.it/mondo/donald-trump-live-dazi-giovedi Vai su X

L'annuncio di Trump: "Dazi al 50% al Brasile per il processo a Bolsonaro" e "per gli attacchi alle libere elezioni e ai diritti della libertà di parola" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/07/09/dazi-von-der-leyen-puntiamo-allintesa-con-gli-usa.-ft-piu Vai su Facebook

Lettera di Trump all'Ue: Dazi al 30% dal 1 agosto. Palazzo Chigi: Ora evitare le polarizzazioni - Portavoce Ue: Eravamo stati informati in anticipo; Donald Trump annuncia dazi del 30% all’Ue da agosto. Il presidente Usa a von der Leyen: niente ritorsioni o tariffe più alte; Trump annuncia dazi al 30% per la Ue dal 1 agosto. Von der Leyen: 'Pronte le contromisure'.

Trump annuncia dazi al 30% per la Ue dal 1 agosto. Von der Leyen: 'Pronte le contromisure' - Su Truth la lettera inviata a Bruxelles, minaccia di raddoppiarli in caso di ritorsioni. Scrive ansa.it

Trump annuncia dazi al 30% per la Ue dal 1 agosto - Su Truth la lettera inviata a Bruxelles, minaccia di raddoppiarli in caso di ritorsioni. Secondo ansa.it