Pusher svedese individuato e arrestato in città alloggiava in un b&b del centro storico

Un importante colpo contro il crimine internazionale: la polizia ha arrestato un cittadino svedese di 31 anni, ricercato per truffa e spaccio di droga, in un B&B del centro storico. Accusato di reati gravi in Svezia, l'uomo è stato catturato in Italia grazie a un mandato di arresto europeo. La sua cattura dimostra come il lavoro di squadra tra le forze dell'ordine possa fare la differenza nell'affrontare la criminalità transnazionale.

La polizia ha tratto in arrestato un cittadino svedese di 31 anni in esecuzione di un mandato di arresto europeo. L’uomo era ricercato da tempo in quanto ritenuto responsabile dei reati di truffa e spaccio di sostanze stupefacenti, secondo quanto previsto dalla normativa svedese. Tra il 2019 e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

