Alto Adige due morti in due incidenti in montagna

Drammatici episodi scuotono le montagne dell’Alto Adige, dove due vite sono state spezzate in altrettanti incidenti. Un turista austriaco ha perso il controllo sul monte Cavallo, precipitando per oltre 200 metri e lasciando un velo di tristezza tra gli amanti della montagna. La speranza di un soccorso tempestivo si è spenta troppo presto. La sicurezza in alta quota resta una priorità, e questi tragici eventi ci ricordano quanto sia fragile la vita in natura.

Due persone sono morte in due distinti incidenti avvenuti oggi, sabato, sulle montagne dell’Alto Adige. La prima vittima è un turista austriaco, precipitato per circa 200 metri sul monte Cavallo, in Val Badia. L’incidente è avvenuto poco prima delle 12: l’uomo ha perso l’equilibrio ed è morto in seguito alla caduta. Inutile l’intervento sul posto dell’elicottero di soccorso dell’Aiut Alpin e del soccorso alpino di Badia. Un secondo incidente si è invece verificato poco prima delle 14 a Plan de Corones: in questo caso la vittima si era lanciata con il parapendio. La ricostruzione dell’accaduto è al vaglio della guardia di finanza, giunta sul posto insieme all’eliambulanza Pelikan 2, al soccorso alpino e all’assistenza spirituale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alto Adige, due morti in due incidenti in montagna

