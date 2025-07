Marquez | Non ho pensato al mondiale Bezzecchi scherza | Con un giro in meno

Sul terzo gradino del podio c'è Quartararo: "Non ci aspettavamo questo risultato ma avevo buon feeling". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marquez: "Non ho pensato al mondiale". Bezzecchi scherza: "Con un giro in meno..."

In questa notizia si parla di: marquez - pensato - mondiale - bezzecchi

MotoGP, Marco Bezzecchi: “La moto è migliorata, ho pensato di poter passare anche Alex Marquez” - Il talento di Marco Bezzecchi brilla sempre di più, e con la moto 232 migliorata sta dimostrando di poter ambire a traguardi ancora più importanti.

Marc Marquez vince di nuovo. Pecco Bagnaia rimane fedele al 3° posto. Marco Bezzecchi si mette in mezzo con l’Aprilia che Jorge Martin non vuole più Vai su Facebook

Marquez: Non ho pensato al mondiale. Bezzecchi scherza: Con un giro in meno...; MotoGp in Germania al Sachsenring, la Sprint in diretta: Marquez vince davanti a Bezzecchi e Quartararo. Brutta caduta per Morbidelli, Bagnaia 12°; MotoGp, Gp Germania: Marc Marquez vince gara sprint davanti a Bezzecchi.

Marquez: "Non ho pensato al mondiale". Bezzecchi scherza: "Con un giro in meno..." - In Germania Marc Marquez fa arriva in doppia cifra: al Sachsenring lo spagnolo vince la decima Sprint stagionale in rimonta. Come scrive gazzetta.it

MotoGp, Gp Germania: Marc Marquez vince gara sprint davanti a Bezzecchi - Il solito Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Germania della MotoGp, sul circuito del Sachsenring, su una pista ... Riporta lapresse.it