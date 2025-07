Trump impone dazi del 30% all’UE | altissima tensione tra Washington e Bruxelles

L’annuncio di Donald Trump di imporre dazi del 30% sulle esportazioni europee ha scatenato una crisi senza precedenti tra Washington e Bruxelles. Con questa mossa, il rischio di un’escalation commerciale si fa concreto, minacciando i rapporti economici tra le due potenze. L’Unione Europea valuta già contromisure decise, mentre l’incertezza si fa sempre più palpabile. La partita è aperta: come evolverà questa tensione diplomatica? Rimanete aggiornati con DayItalianeNews.

Dal 1° agosto nuove tariffe sull'export europeo: l'UE valuta contromisure. Donald Trump ha annunciato l'introduzione di dazi del 30% sulle esportazioni dell'Unione Europea a partire dal 1° agosto, attraverso una lettera ufficiale pubblicata sulla piattaforma Truth. L'ex presidente ha inoltre minacciato un possibile raddoppio delle tariffe nel caso in cui l'UE decida di rispondere con misure ritorsive. Stessa decisione anche nei confronti del Messico. Nel documento indirizzato alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, Trump giustifica la misura: «Il 30% è ben al di sotto di quanto sarebbe necessario per colmare il nostro disavanzo commerciale con l'Unione Europea», scrive, sottolineando anche il deprezzamento del dollaro, che ha reso i prodotti europei più costosi del 13,7% dall'inizio del suo mandato.

