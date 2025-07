Parla Orsato | Non voglio designare ma insegnare Sogno che tutti tornino a divertirsi Sbaglieranno certo ma…

Daniele Orsato, ex arbitro di Serie A, si reinventa come insegnante e guida nel mondo del calcio. La sua nuova nomina a designatore arbitrale della CAN C rappresenta un passo importante per il settore, puntando a innovare e condividere le competenze acquisite in carriera. Con il suo entusiasmo nel trasmettere passione e valori, Orsato mira a far tornare il calcio a essere un momento di divertimento e rispetto per tutti.

Orsato ha definito esattamente quali siano le caratteristiche piĂą importanti per un direttore di gara: le parole dell’ex arbitro di Serie A. Nuovo incarico per Daniele Orsato: l’ex arbitro internazionale, dopo aver appeso il fischietto al chiodo, è stato nominato designatore arbitrale della CAN C. Un ruolo strategico, con cui l’AIA punta a rinnovare il settore arbitrale della Lega Pro, portando competenze ed esperienza di alto livello. La prima novitĂ targata Orsato è il debutto del “ Football Video Support”, una sorta di “VAR light” pensata per la Serie C. Si tratta di un sistema tecnologico semplificato, volto a supportare gli arbitri in alcune situazioni chiave, senza però l’infrastruttura completa della VAR tradizionale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Parla Orsato: Non voglio designare ma insegnare. Sogno che tutti tornino a divertirsi. Sbaglieranno, certo, ma…»

