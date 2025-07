MotoGP Marc Marquez | Ho corso più rischi del dovuto l’errore al via poteva costarmi caro

Marc Marquez, il "Cabroncito", dimostra ancora una volta perché è uno dei piloti più temuti e rispettati della MotoGP. Nonostante un errore al via che poteva costargli caro, nel Gran Premio di Germania sul bagnato Sachsenring, l'asso spagnolo si rimbocca le maniche e risale la classifica con determinazione, conquistando così un'altra vittoria memorabile. La sua tenacia e talento sono la vera essenza del suo successo.

Marc Marquez non sbaglia mai in uno dei suoi feudi. Il Cabroncito, infatti, festeggia dopo aver centrato il successo nella Sprint Race del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato del Sachsenring, con l’asfalto bagnato per la pioggia caduta lungo il corso della giornata, il pilota spagnolo sbaglia in partenza, si ritrova in quinta posizione, quindi passo dopo passo va a riprendere i fuggitivi e sorpasso Marco Bezzecchi all’inizio dell’ultimo giro per l’ennesimo successo stagionale. Il titolo iridato è ampiamente blindato ormai con +78 sul più immediato inseguitore, il fratello minore Alex. 🔗 Leggi su Oasport.it