Volley A1 femminile Iacone spinge la Bartoccini MC Restauri in alto | I playoff non sono un sogno

Nel mondo del volley femminile, il nome Iacone risplende di passione e dedizione. Ciro Iacone, vice presidente della Bartoccini MC Restauri Perugia, guida con entusiasmo la squadra verso traguardi ambiziosi, dimostrando che i playoff sono ormai un obiettivo concreto e alla portata. Con una figura stimata nel panorama sportivo perugino, la sua esperienza e determinazione si traducono in una spinta decisiva, portando la squadra a sognare in grande e a credere nei propri mezzi.

Figura stimata nel panorama sportivo perugino, Ciro Iacone, Vicepresidente della Bartoccini MC Restauri Perugia, porta nel suo impegno quotidiano una passione che affonda le radici anche nella lunga esperienza familiare: suo padre fu tra i protagonisti della Sirio Perugia, società che ha scritto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

