Dazi Schlein | Ue tratti unita contro il divide et impera di Trump

L’Europa deve mantenere la sua coesione, opponendosi alla strategia di Trump del divide et impera. Elly Schlein, segretaria PD, sottolinea l’importanza di un fronte unito nelle negoziazioni internazionali, evitando fratture che potrebbero indebolire il nostro peso politico ed economico. Solo così l’Europa potrà difendere efficacemente i propri interessi e promuovere una crescita sostenibile. La strada è quella dell’unità, perché solo insieme possiamo affrontare le sfide globali con forza e determinazione.

Roma, 12 lug. (askanews) - "Credo che l'Europa debba stare unita e compatta e che sarebbe deleterio avviare una strategia di negoziazioni bilaterali, dando ragione alla strategia di Trump del divide et impera". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, parlando a margine della conferenza sulle politiche industriali organizzata da Andrea Orlando. "Fin dall'inizio abbiamo detto che l'Europa avrebbe dovuto negoziare compatta ed essere pronta a colpire dove fa più male, cioè l'interesse delle 'big tech' americane, di cui Trump da presidente degli Usa è diventato una sorta di lobbista delle big tech americane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi, Schlein: "Ue tratti unita, contro il divide et impera di Trump"

In questa notizia si parla di: trump - schlein - unita - divide

Elly Schlein critica Meloni: Italia esclusa dai colloqui di pace con Trump - Elly Schlein critica la scelta di Meloni di escludere l’Italia dai colloqui di pace con Trump, affermando che i leader europei si mobiliteranno con l’ex presidente per un percorso vero verso una pace giusta.

Tutto cominciò a luglio dell’anno scorso, durante la Partita del cuore, con l’assist di Matteo Renzi a Elly Schlein, con tanto di goal della segretaria del Pd e abbraccio sul campo tra i due. Fino a quel momento il fu Rottamatore sembrava pronto a passare con il c Vai su Facebook

Dazi, Schlein: “Ue tratti unita, contro il divide et impera di Trump”; Schlein: Europa unita contro dazi Trump, no bilaterali; Manifestazione per Gaza, prove di unità e tante contraddizioni: la parola «genocidio» divide ancora i leader.

Dazi, Schlein: "Ue tratti unita, contro il divide et impera di Trump" - "Credo che l'Europa debba stare unita e compatta e che sarebbe deleterio avviare una strategia di negoziazioni bilaterali, dando ragione alla strategia di Trump del divide ... libero.it scrive

Schlein: 'Dazi follia autarchica, se aspettiamo Meloni... L'Ue sia pronta a colpire dova fa più male' - Serve una reazione molto forte, mettere nel mirino le Big Tech Usa' (ANSA) ... Come scrive ansa.it