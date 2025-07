L’UE imporrà una tassa su sigarette e tabacco alle grandi aziende

L'Unione Europea sta valutando l'introduzione di una nuova tassa su sigarette, sigarette elettroniche e tabacco, destinata alle grandi aziende con oltre 50 milioni di fatturato. Questa misura, parte del bilancio 2028-2035, potrebbe rivoluzionare il settore, influenzando prezzi e consumi. La decisione, attesa per il 16 luglio, promette di avere un impatto epocale: le tasse...

Un’imposta su sigarette, sigarette elettroniche e tabacco: è la maxi misura dell’ Unione Europea, che interesserà le grandi aziende oltre i 50 milioni di fatturato netto e altri ambiti di interesse economico. Si è discusso di una tassa UE sulle sigarette in merito al nuovo bilancio 2028-2035, di cui si discuterà al collegio dei commissari mercoledì 16 luglio. Tra tutte le misure proposte, due misure potrebbero essere di fortissimo impatto. Tasse UE sulle sigarette? La proposta. Desta curiosità infatti un’accisa specifica sui rifiuti elettronici (e-waste), per incentivare il riciclo, oltre a nuove tasse sui prodotti del tabacco, tradizionali e alternativi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’UE imporrà una tassa su sigarette e tabacco alle grandi aziende

In questa notizia si parla di: sigarette - tassa - tabacco - aziende

Sigarette, cosa cambia con la nuova tassa Ue: prezzi più alti e meno entrate per i governi - La recente proposta della Commissione europea sulla tassazione del tabacco sta scatenando un acceso dibattito.

L'Unione Europea prepara una stretta fiscale senza precedenti sul tabacco. Accise in aumento fino a oltre il 1.000%, nuove tasse su sigarette elettroniche e tabacco riscaldato, ma anche una valanga di misure parallele per finanziare il prossimo bilancio Ue. L' Vai su Facebook

Sigarette Vai su X

Tasse sul tabacco e grandi aziende: così Bruxelles vuole finanziare i bilanci Ue; Nuove tasse UE su tabacco e multinazionali: rincari in vista per sigarette e imprese; Nuove tasse sulle aziende oltre 50 milioni e stangata sulle sigarette: l’Ue punta a fare cassa.

Sigarette, stangata in arrivo: accise Ue del 139%, fino a 6,20 euro a pacchetto - Un documento tecnico interno alla Commissione ipotizza aumenti significativi sulle accise: Per i consumatori italiani, ciò potrebbe significare un aumento del prezzo di un pacchetto di sigarette da 5 ... Come scrive tg.la7.it

Maxi tassa su sigarette e rifiuti: ecco come l'Ue vuole finaziare i suoi bilanci - Emergono importanti dettagli sul piano dell’Ue per rimpolpare i bilanci: maxi crescita delle accise sulle sigarette, nuove accise su ... Da msn.com