Gp di Germania di MotoGp Marc Marquez è super anche sotto la pioggia | lo spagnolo si prende la pole

Marc Marquez dimostra ancora una volta il suo talento straordinario, conquistando la pole position al GP di Germania sotto la pioggia del Sachsenring. Con una performance superlativa anche in condizioni difficili, lo spagnolo si prepara a dominare l’undicesimo appuntamento del Mondiale. La sfida è aperta: che ruolo avranno Zarco e Bezzecchi in questa emozionante corsa?

Ancora una pole position per Marc Marquez sotto la pioggia del Sachsenring. Il pilota spagnolo della Ducati, leader della classifica Piloti di MotoGp, ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche di oggi, sabato 12 luglio, e partirà quindi dalla prima posizione nel Gp di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale. Marquez ha chiuso con il tempo di 1’27?811 davanti a Johann Zarco (Honda LCR), a 0’151 di distanza, e Marco Bezzecchi (Aprilia), che dopo il bel secondo posto ad Assen si ritrova a 0’421 di distacco e partirà quindi terzo. In seconda fila si piazzano Franco Morbidelli (Ducati VR46) quarto davanti a Pedro Acosta (Ktm) e Alex Marquez (Ducati Gresini), mentre Fabio Quartararo è settimo con la Yamaha, poi Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), Jack Miller (Yamaha Pramac) e Brad Binder (Ktm). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

