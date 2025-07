Mercato Juventus | è fuori dai piani di Tudor lascerà con tutta probabilità i bianconeri in estate! L’ultima indiscrezione sulla cessione di questo giocatore

Il mercato della Juventus si infiamma con una notizia di grande impatto: Douglas Luiz, dopo una sola stagione a Torino, è ormai ai margini del progetto di Tudor e si prepara a lasciare la città. Questa cessione potrebbe aprire nuove opportunità e rivoluzioni all’interno della rosa bianconera, mentre i tifosi si interrogano sul futuro e sui possibili colpi in arrivo. L’estate promette emozioni e cambiamenti: ecco il prossimo capitolo della Juventus.

Mercato Juventus: questo bianconero è fuori dai piani di Tudor, lascerà Torino nelle prossime settimane. Ecco il futuro scritto per questo giocatore. L'avventura di Douglas Luiz con la maglia della Juventus è giunta ai titoli di coda. Dopo una sola stagione, il centrocampista brasiliano è stato messo sul mercato. Come riportato dall'esperto Nicolò Schira, il giocatore non rientra nel progetto tecnico di Igor Tudor e la sua cessione è una priorità per la dirigenza bianconera, che ora attende l'offerta giusta da un mercato che si muove su due fronti opposti: la Premier League e l'Arabia Saudita.

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - La dirigenza della Juventus intensifica le strategie di mercato, puntando a rinforzare l'attacco con nuovi talenti.

Tiago Djalo è sul mercato, attualmente è fuori dai piani della Juventus. Oltre al CrystalPalace, tra i club inglesi, c'è da segnalare una richiesta di informazioni da parte del Newcastle Un semplice sondaggio, ma i Magpies sono alla ricerca di un difensore c Vai su Facebook

#Comolli fa fuori #Vlahovic Il DG della #Juve punta tutto su questi due profili per l'attacco Vai su X

Danilo messo alla porta dalla Juventus, è sul mercato: dove potrà andare il capitano bianconero; Barcellona, per l'arrivo di Federico Chiesa dalla Juve c'è fiducia. Le news; Chiesa-Besiktas: ecco cosa è successo davvero.

Mercato Juventus, nuova offerta per Sancho: la situazione in attacco - Il mercato della Juventus continua ad essere focalizzato sull'attacco, la dirigenza ha fatto un'altra offerta per Jadon Sancho. Da spazioj.it

Juventus, la scelta di Nico Gonzalez: Tudor non lo vuole, l'Arabia sì - Un equivoco tattico e un ruolo da comprimario: il Mondiale per Club ha detto questo del presente di Nico Gonzalez alla Juventus. calciomercato.com scrive