Treni agosto di tormenti | ritardi fino a due ore sulla Milano-Roma Ma il prezzo non scende

Se devi viaggiare tra Roma e Milano il 12 agosto, preparati a possibili ritardi fino a due ore a causa dei cantieri legati al PNRR, che allungano i tempi di percorrenza. Tuttavia, sorprendentemente, i prezzi dei biglietti rimangono invariati, creando un disagio per chi sperava in tariffe piĂą accessibili. Secondo il Codacons, considerare alternative come aereo o pullman potrebbe essere la scelta migliore per risparmiare tempo e denaro.

Roma, 12 luglio 2025 – SarĂ un agosto difficile chi ha programmato di spostarsi in treno. Colpa dei cantieri legati al Pnrr che allungheranno sensibilmente i tempi di percorrenza lungo lo Stivale. Se la durata dei viaggi si estende, i prezzi però non si abbasseranno, fa notare il Codacons, che ha messo a confronto diversi mezzi di trasporto. Codacons: preferibili aereo e pullman . Con riferimento alla tratta Roma-Milano, per spostarsi il 12 agosto con un Frecciarossa, serviranno da un minimo di 4 ore e 50 minuti a un massimo di 5 ore e 40 minuti, circa 110 minuti in piĂą rispetto agli attuali tempi di percorrenza che partono da 2 ore e 59 minuti per coprire la tratta, spiega l'associazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Treni, agosto di tormenti: ritardi fino a due ore sulla Milano-Roma. Ma il prezzo non scende

In questa notizia si parla di: agosto - roma - milano - treni

Roma-Everton Legends, Capello in panchina: Candela in campo il 9 agosto - Il prossimo 9 agosto, il Hill Dickinson Stadium si trasformerĂ in un palcoscenico di emozioni e ricordi, con una sfida tra le leggende di Roma ed Everton.

Treni Milano-Roma, ad agosto c’è una settimana da evitare per chi viaggia Vai su X

Estate, i tempi si allungano. E occorrerà armarsi di pazienza perché per la sicurezza serve fare manutenzione sulla rete ferroviaria. Cambiano i tempi di percorrenza sulle principali tratte dell’Alta velocità ; prevalentemente ad agosto, ma non solo. Ferrovie dell Vai su Facebook

Cantieri legati al Pnrr allungano tempi, complicati viaggi in treno ad agosto. Roma-Milano in 5 ore; Treni Milano-Roma, ad agosto c’è una settimana da evitare per chi viaggia; «I treni Roma - Milano ad agosto avranno oltre un'ora di ritardo». Lo studio che spiega i rallentamenti sull'alta velocità .

Ad agosto i treni ad alta velocità ci impiegheranno più tempo per via di lavori sulle ferrovie - Ad agosto per via di lavori sulle ferrovie i treni ad alta velocità impiegheranno più tempo ad arrivare. Come scrive ilpost.it

Treni, l’allarme del Codacons: “Cantieri allungano i tempi di percorrenza, quasi 6 ore per Roma-Milano” - L'allarme del Codacons per i tanti viaggiatori che prenderanno il treno questa estate per le vacanze: i numerosi cantieri presenti sulla rete ferroviaria ... Da lapresse.it