Si è appena conclusa la Sprint Race del Gran Premio di Germania 2025, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito del Sachsenring, è stato Marc Marquez a conquistare la vittoria in rimonta dopo una partenza errata. Lo spagnolo sale così ad undici successi nelle gare del sabato, allungando ancora in testa al Mondiale. Secondo un grande Marco Bezzecchi (+0.938), beffato solo all’ultimo giro dal fuoriclasse spagnolo. Completa il podio la Yamaha di Fabio Quartararo (+4.361) che, nel finale, è riuscito a tenere dietro Fabio Di Giannantonio (+4.683). Quarta posizione per il centauro del VR46 Racing Team. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Fabio Quartararo: “Oggi mi sono trovato bene con la pioggia, il nostro punto forte era il davanti”

Fabio Quartararo, caduta nella Sprint: "Sono rimasto senza gomma, errore nostro" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #DutchGP #Quartararo #Yamaha Vai su X

POLE POSITION PER FABIO QUARTARARO AD ASSEN 1.30.651 FABIO LO HA FATTO DI NUOVO 4° pole nel 2025. In prima fila anche Pecco Bagnaia e Alex Marquez. SONO TUTTI VICINI #Assen #DutchGP #motogp #moto3 #moto2 #skysport Vai su Facebook

