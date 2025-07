Acerbi via dall’Inter? Una partenza che complica anche i piani di mercato…della Juventus! Svelato il motivo

L'addio di Acerbi dall'Inter potrebbe sconvolgere gli equilibri di mercato, complicando i piani già intricati della Juventus. La nuova strategia nerazzurra, orientata al ringiovanimento, sembra mettere in discussione alcune scelte di mercato e obiettivi di diversi club. Ma quali saranno le mosse future? Scopriamo insieme come questa situazione potrebbe influenzare il panorama calcistico italiano nei prossimi mesi.

Acerbi può lasciare l'Inter ma la sua partenza potrebbe complicare anche i piani della Juventus. Svelato il motivo. Il calciomercato Inter ha imboccato una direzione chiara, dettata dalla nuova proprietà Oaktree e avallata dal tecnico Cristian Chivu: ringiovanire la rosa e costruire le fondamenta per un ciclo vincente. In quest'ottica, come riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza ha individuato in Giovanni Leoni il pilastro per la difesa del futuro. L'assalto al gioiello del Parma, però, implica una scelta difficile ma necessaria: il sacrificio di uno dei veterani del reparto arretrato.

