Meteo rapido peggioramento | in arrivo forti temporali

Preparatevi a un cambio di scenario: un rapido peggioramento meteo sta per investire la Toscana, con temporali violenti e rischi idrogeologici. La sala operativa regionale ha diramato un’allerta arancione per domenica 13 luglio, coinvolgendo la costa e l’Arcipelago, mentre il resto della regione resta in allerta gialla. Domani, aspettatevi rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità , che richiedono attenzione e prudenza.

Emessa dalla sala operativa della Regione l'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e temporali forti nella giornata di domenica 13 luglio sulla Toscana meridionale, costa e Arcipelago. Allerta gialla sul resto della regione. Domani si verificheranno rovesci e temporali sparsi, anche di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: temporali - meteo - forti - rapido

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticitĂ idrogeologica.

#FlashMeteo ore 03:30 Primi temporali in entrata sulla Valle del Tevere e sul basso Lazio. L'instabilitĂ risulta particolarmente accentuata, specie al largo del Golfo di Terracina e di Gaeta (LT) con attivitĂ elettrica in rapido accrescimento, con possibile e Vai su Facebook

Meteo, rapido peggioramento: in arrivo forti temporali; ALLERTA METEO TOSCANA - codice ARANCIO domani - TEMPORALI FORTI - possibili NUBIFRAGI - perturbazione temporalesca in rapido avvicinamento »; MALTEMPO: DOVE COLPIRANNO CON PIU’ FORZA I TEMPORALI – aggiornamento meteo per la Toscana.

Grandine, vento e temporali: è allerta meteo sul Veneto. Possibili frane e allagamenti - Il maltempo non concede alcuna tregua nemmeno nel cuore dell'estate: il calo delle temperature porterà anche a ... Secondo msn.com

Torna il maltempo, allerta gialla per temporali in tutto il Veneto - Riecco il maltempo, scatta di nuovo l'allerta gialla per possibili temporali anche forti e grandinate in tutto il Veneto e a Verona. Segnala veronaoggi.it