A 90 anni ogni giorno pulisce tutta la strada davanti a casa il sindaco di Petralia Soprana la premia

A 90 anni, Maria Macaluso dimostra che la passione e il senso civico non hanno età. Ogni giorno, con scopa e paletta, si prende cura della strada davanti a casa sua a Petralia Soprana, ispirando tutta la comunità. Per il suo impegno straordinario, il sindaco le ha conferito un encomio, testimonianza di un esempio di dedizione e amore per il proprio territorio che merita di essere celebrato.

A 90 anni non smette di armarsi di scopa e paletta per rendere linde le strade vicino alla casa in cui abita. Ed è per questo che l'amministrazione comunale di Petralia Soprana ha conferito un encomio a Maria Macaluso, residente nella frazione Scarcini, per il suo straordinario impegno quotidiano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: anni - casa - petralia - soprana

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi) - Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

Petralia Soprana, un borgo che si trova nella zona orientale della città metropolitana di Palermo, a un’altezza media di circa 1.500 metri sopra il livello del mare. Vai su Facebook

A 90 anni ogni giorno pulisce tutta la strada davanti a casa, il sindaco di Petralia Soprana la premia; Casa del Dispetto a Palermo, storia della casa più stretta del mondo costruita per fare un dispetto al vicino; Petralia Soprana celebra i 400 anni dell’inizio dell’attività artistica di Frate Umile.

A 90 anni ogni giorno pulisce tutta la strada davanti a casa, il sindaco di Petralia Soprana la premia - L'amministrazione comunale ha conferito un encomio a Maria Macaluso, residente della frazione Scarcini "per il suo encomiabile senso civico e l'instancabile impegno nel tutelare e valorizzare il patri ... Riporta palermotoday.it

Bimbo di 4 anni morto a Petralia, disposta l'autopsia ... - RaiNews - E' stata disposta l'autopsia sul corpo del piccolo Francesco, il bimbo morto ieri mattina nella casa rurale a Petralia Soprana in contrada San Giovanni Sgadari. Come scrive rainews.it