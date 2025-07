Classifica Giro d’Italia femminile 2025 | Elisa Longo Borghini balza in testa! I distacchi prima dell’ultima tappa

Elisa Longo Borghini si conquista la vetta del Giro d’Italia femminile 2025, portando a casa la maglia rosa dopo un’ultima tappa ricca di emozioni. Con uno scatto deciso e una strategia impeccabile, la capitana della UAE Team ADQ ha sorpreso tutti, distanziando le avversarie e guadagnando una posizione preziosa in classifica generale. La nostra campionessa ha meritato la vetta della graduatoria e ora si prepara ad affrontare l’ultima sfida con determinazione e grinta, pronta a scrivere il suo nome nella storia del ciclismo femminile.

Elisa Longo Borghini è balzata al comando della classifica generale del Giro d’Italia femminile al termine della settima tappa. La capitana della UAE Team ADQ ha tagliato il traguardo di Monte Nerone in seconda posizione con un distacco di 45 secondi dall’australiana Sarah Gigante e ha così indossato la maglia rosa, scavalcando la svizzera Marlen Reusser (oggi quarta a 1’17”). La nostra portacolori ha meritato la vetta della graduatoria e primeggia con un margine di 22” su Reusser e 1’11” su Gigante alla vigilia dell’ultima tappa, in programma domenica 13 luglio: 134 chilometri da Forlì a Imola, il circuito finale andrà percorso tre volte e prevede le salite di Mazzolano (2,8 km al 5,5% di pendenza media e primi 1700 metri all’8,2%) e Cima Gallisterna (2,7 km al 6,5%). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Giro d’Italia femminile 2025: Elisa Longo Borghini balza in testa! I distacchi prima dell’ultima tappa

In questa notizia si parla di: tappa - classifica - giro - italia

Classifica Giro d’Italia 2025, settima tappa: Roglic in rosa, Tiberi quarto! Ciccone risale - La settima tappa del Giro d’Italia 2025 ha infiammato gli spettatori con l'arrivo in salita a Tagliacozzo.

Ecco la prima tappa che può dare un bello scossone alla classifica generale con l'arrivo in salita di Pianezze (11.2 km al 7%) ? Guarda il Giro d'Italia Women su Eurosport e su discovery+ Vai su Facebook

Classifica Giro d’Italia femminile 2025: Elisa Longo Borghini balza in testa! I distacchi prima dell’ultima tappa; Capolavoro di Longo Borghini e della maglia rosa Reusser: classifica rivoluzionata; Van der Poel in Maglia gialla per un solo secondo!.

Ciclismo: Giro d'Italia Women, settima tappa a Gigante, Longo Borghini maglia rosa - Soudal Team) ha vinto la settima tappa del Giro d'Italia Women, la Fermignano- Si legge su napolimagazine.com

Giro d’Italia Women 2025, Sarah Gigante conquista la tappa regina! Elisa Longo Borghini si prende la Maglia Rosa con un attacco da lontano - Con uno scatto a venti chilometri dalla conclusione, scortata inizialmente da Silvia Persico, Elisa Longo Borghini infiamma la corsa per ... Segnala msn.com