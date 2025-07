Da lunedì torna il caldo africano temperature fino a 38 gradi

Prepariamoci a vivere un’ondata di caldo intenso: da lunedì, il ritorno dell’Anticiclone Africano farà schizzare le temperature fino a 38 gradi. Dopo settimane di clima più fresco, il Centro-Sud e altre regioni si preparano a sperimentare il massimo dell’estate. Lorenzo Tedici di iLMeteo.it ci avverte che l’estate tornerà prepotentemente: è il momento di proteggersi e godersi il sole, perché il caldo africano sta per arrivare con tutta la sua forza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dalla prossima settimana tornerà l'Anticiclone Africano e le temperature si alzeranno fino a sfiorare nuovamente i 38 gradi. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che siamo già agli sgoccioli della fase localmente fresca che ha interessato gran parte del Centro-Nord per tutta la settimana. E' infatti in arrivo il caldo anticiclone africano con temperature in aumento già da lunedì al Sud e da martedì al Centro-Nord; sull'Italia si temono nuovamente 37-38°C all'ombra ed una nuova settimana da bollino rosso. Nel week end, al contrario, è atteso l'arrivo di temporali anche intensi soprattutto domenica.